شاهد | عراقي يعزف على أدوات تنظيف حوّلها لآلات موسيقية

يلعب عطا في الشوارع والحدائق العامة في وسط مدينة السليمانية العراقية حتى يتمكن الناس من سماع الموسيقى الجميلة التي تعزفها مكنسة يدوية وحاملة القمامة، ويعزف للمارة مقابل القليل من المال.

يبعث عطا من خلال خطوته هذه رسالة إلى المجتمع مفادها أن أدوات التنظيف يمكن أن تجعل الناس يقدرّون الموسيقى، وفي الوقت نفسه، كما يُظهر للناس أن لعمال النظافة مكانًا مهمًا في المجتمع ويجب احترامهم عند تنظيفهم للشوارع.