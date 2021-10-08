شاهد: ميركل تؤكد خلال لقائها البابا فرنسيس ضرورة معالجة قضايا الاعتداءات بحق أطفال

التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البابا فرنسيس في الفاتيكان، حيث قالت إنهما أجريا محادثات مهمة بشأن الاعتداءات المرتكبة ضد أطفال، وإنها أرادت أن تؤكد عبر زيارتها أنه يجب كشف الحقيقة وأنه يجب معالجة الموضوع. واستقبل البابا ميركل بعدما قامت بزيارة معهد جديد تابع لجامعة الفاتيكان، ومخصص لاجراءات حماية الأشخاص الضعفاء، وهو موضوع ملح داخل الكنيسة الكاثوليكية الألمانية التي تواجه أيضا فضيحة اعتداءات جنسية على قاصرين. بعد 16 عاما في السلطة، تستعد المستشارة لترك منصبها. وسيبدأ الاشتراكيون الديموقراطيون وحزب الخضر والليبراليون الخميس محادثات أولى لمحاولة تشكيل ائتلاف غير مسبوق بدون مشاركة المحافظين.
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