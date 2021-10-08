شاهد: برلين تحتضن عرضا فنيا ضوئيا في أكبر بناية عصرية

لمدة عشرة أيام، سيتحول مركز المؤتمرات الدولي في برلين إلى مساحة فنية في إطار تظاهرة صن ماشين حيث تمتزج أضواء النيون مع فن العمارة الحديثة. العرض تقيمه منظمة برلينر فيستسبيل الفنية، المنظمة الفنية الكبرى في المدينة في الذكرى السبعين لتأسيسها. استغلت المنظمة المبنى غير المستخدم لتحويله إلى مساحة فنية كبيرة تتشابك فيها التركيبات التكنولوجية بالعروض.

يقول توماس أوبيرندر، أمين المشروع "إن معرض صن ماشين هو مزيج بين معرض وحفل موسيقي وبرنامج سينمائي. إنه تفعيل لواحد من أكبر المباني وأكثرها أهمية في برلين".

تم افتتاح مركز المؤتمرات الدولي في العام 1979 فيما كان يعرف آنذاك ببرلين الغربية. ولعب المبنى دورًا كبيرًا في جعل برلين نقطة ساخنة للمؤتمرات والكونغرس. لطالما اعتبر المبنى تحفة عصرية وكان أغلى بناية في ألمانيا.