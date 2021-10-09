شاهد: نشطاء مدافعون عن البيئة يغلقون دوارا مزدحما في لندن

أغلق نشطاء المناخ المنتمون إلى "كتلة اعزلوا بريطانيا" دوارا مزدحما في لندن عند توقيت الذروة، لكن المجموعة المتظاهرة سرعان ما أحاط بها عناصر الشرطة، الذين حاولوا إبعاد المحتجينن بعد أن ثبوا أيديهم بمادة لاصقة على الإسفلت وسط الطريق.