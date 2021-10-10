بعد أكثر من أسبوعين ونصف من نشاط بركان كومبري فييخا وثورانه في جزيرة لا بالما الإسبانية، لم تتوقف الحمم البركانية من التدفق في هذه الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة في أرخبيل الكناري الواقع غرب الساحل الإفريقي. واستمرار ثوران البركان لا يقدم مؤشرات لنهاية نشاطه الأول منذ خمسين عاما، حسب العلماء.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدى تساقط الرماد المنبعث من البركان إلى إغلاق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية مجددا.
واجتاحت الحمم البركانية جزءا من الجزيرة ودمرت أكثر من ألف مبنى وباتت تغطي 422 هكتارا، حسب السلطات. كما قطعت الحمم البركانية التي تجاوزت درجة حرارتها الألف درجة مئوية، أكثر من ستة كيلومترات وجرفت كل شيء في طريقها قبل أن تصب في المحيط الأطلسي حيث تجمدت عند ملامستها للماء وأحدثت أرضا متقدمة مساحتها حوالي 39 هكتارا فوق البحر، كما ورد في أحدث بيانات المعهد نفسه.
وخلال مئة عام، لم تشهد الجزيرة سوى ثوران بركانين هما سان خوان في 1949 وتينيغويا في 1971.
No Comment المزيد من
شاهد: مهرجان "كوميك كون" يعود مجددا إلى نيويورك
شاهد: البرازيل تحيي ذكرى 600 ألف متوفي من ضحايا وباء كوفيدـ19
شاهد: نشطاء مدافعون عن البيئة يغلقون دوارا مزدحما في لندن
شاهد: مهاجرون يحاولون قطع قناة المانش بين فرنسا وبريطانيا في وضح النهار على مرأى من الشرطة الفرنسية
شاهد: فرق الإنقاذ الجورجية تبحث عن عالقين تحت أنقاض بناية من سبعة طوابق انهارت على ساكنيها
شاهد: انهيار سقالات بسبب العواصف في هونغ كونغ
شاهد: برلين تحتضن عرضا فنيا ضوئيا في أكبر بناية عصرية
شاهد: رواد مطعم في تايلند يستمتعون بتناول الطعام في الماء بعد الأمطار الموسمية
شاهد: ميركل تؤكد خلال لقائها البابا فرنسيس ضرورة معالجة قضايا الاعتداءات بحق أطفال
شاهد: تكريم الممثل دانييل كريغ بنجمة في ممر المشاهير في هوليوود
شاهد | عراقي يعزف على أدوات تنظيف حوّلها لآلات موسيقية
شاهد: إنقاذ حوت أحدب تقطعت به السبل في الأرجنتين
شاهد: الأفغان يهرعون نحو مكتب الجوازات بعد أن قررت طالبان إعادة فتحه
شاهد: متظاهرون بيئيون يقتحمون عرض أزياء لوي فويتون في باريس
شاهد | حرائق غابات دمرت آلاف الهكتارات في الأرجنتين