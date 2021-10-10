شاهد" المهاجرون في ليبيا يطالبون بترحيلهم إلى مكان آمن

تظاهر عشرات المهاجرين غير النظاميين أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الليبية طرابلس. ورفع المحتجون لافتات أعربوا من خلالها عن مطالبتهم بترحيلهم إلى مكان آمن، متحدثين عن ظروف معيشية سيئة في مراكز الاحتجاز، وتعرضهم لسوء معاملة السلطات الليبية لهم. وادعى المهاجر السوداني عمر إدريس أن المهاجرين تعرضوا للضرب والاحتجاز والسجن على ايدي السلطات الليبية.