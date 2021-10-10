شاهد: فلسطينيون يقطفون الزيتون بالقرب من إحدى مستوطنات الإسرائيليين

في مبادرة تضامنية مع الفلسطينيين، الذين صادر مستوطنون يهود أراضيهم في بلدة بيتا، شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أقدم عدد من الفلسطينيين والنشطاء على جني الزيتون بالقرب من بؤرة أفيتار الاستيطانية.
في مبادرة تضامنية مع الفلسطينيين، الذين صادر مستوطنون يهود أراضيهم في بلدة بيتا، شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أقدم عدد من الفلسطينيين والنشطاء على جني الزيتون بالقرب من بؤرة أفيتار الاستيطانية.
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