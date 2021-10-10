شاهد: عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية في إدلب بعد تأخير العام الدراسي بسبب كوفيد

أعادت المدارس فتح أبوابه أمام الأطفال في سوريا بعد انقطاع طويل بسبب الجائحة. ورجع الطلاب السوريون إلى فصول المدارس في شمال غرب محافظة إدلب بعد تأخير الدخول المدرسي بسبب الصراع الدائر في المنطقة وتفاقم الوضع الصحي.

وكانت السلطات في المحافظة قد قررت في أيلول- سبتمبر الماضي تأجيل موعد افتتاح المدارس والمعاهد ورياض الأطفال العامة والخاصة. كما طالبت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية الأسبوعية وتحديد عمل المطاعم.