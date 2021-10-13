شاهد: إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

أعلنت السلطات في كاليفورنيا حالة الطوارئ المحلية بسبب حرائق الغابات المدمرة. كما تم اصدار أوامر الإخلاء بسبب حريق متنامٍ آخر مدفوع بالرياح العاتية مما زاد من مخاطر انتشار رقعة الحرائق في معظم أنحاء الولاية. وقال مسؤولو الإطفاء إن أكثر من 200 رجل إطفاء حاربوا حريقا امتد على 54 كيلومتراً مربعاً، على طول مقاطعة سانتا باربرا الساحلية وتم احتواؤه بنسبة 5 في المئة فقط. واشتعلت النيران على بعد أمتار قليلة من ملكية رانشو ديل سيلو، التي كانت مملوكة من طرف الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغن وعقيلته نانسي، وكانت تُعرف باسم البيت الأبيض الغربي خلال فترة رئاسته. وكانت أطقم الإطفاء تحمي المزرعة التي استضاف فيها ريغان زعماء العالم. وفي شمال كاليفورنيا، زادت فرق الإطفاء من احتواء حريق دمر 25 منزلاً متنقلا و16 عربة سكن ومبنى حديقة في مقاطعة ساكرامنتو.
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