شاهد: فنان أسترالي ينحت تماثيل ضخمة تشبه البشر لدرجة مخيفة

ينتج رون مويك (Ron Mueck) منحوتات "بشرية" تشبه الناس الحية بشكل مخيف، مقدماً تفاصيل عن جوانب عدة من الحياة البشرية، بدءاً بتلك التي تعدّ مبتذلة وسطحية ووصولاً إلى الثقيلة والمظلمة.
ولد مويك في أستراليا لكنه أمضى معظم حياته في المملكة المتحدة، حيث عمل في إنتاج نماذج للأفلام والإعلان. وقبل 25 عاماً انتقل إلى الفنون الجميلة وكان نجاحه فورياً في عالم الفن.
يقدم في الكثير من أعماله لقطات من الحياة اليومية، مثل الزوجين العجوزين اللذين يجلسان على الشاطئ.
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