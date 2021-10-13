شاهد: كيم جونغ أون يتفقد القوات المسلحة والصواريخ البالستية "المخصصة لأمريكا"

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوات الجيش والصواريخ الباليستية بعيدة المدى، "التي صنعت خصيصاً من أجل استهداف الولايات المتحدة الأمريكية بالضربات النووية"، ووعد ببناء جيش "لا يهزم".
وقالت وسيلة الإعلام الحكومية إن كيم توعد بالتعامل مع "العدائية الأمريكية الدائمة".
وفيما بدا محاولة لدق إسفين بين واشنطن وسول، قال كيم خلال عرض نادر للصواريخ إن جيشه لا يوجه بنادقه إلى الجنوب وإن شبه الجزيرة الكورية لا يجب أن تشهد حرباً أخرى كي لا يقوم الكوريون ضدّ بعضهم البعض.
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