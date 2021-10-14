شاهد: تدفق حمم بركانية جديدة في جزيرة لا بالما يدفع السكان إلى الفرار

صدرت أوامر لحوالي 800 من السكان بإخلاء منازلهم، أمام تواصل تدفق الحمم البركانية في جزيرة لا بالما. وتم وضع الممتلكات والأغراض المنزلية والمكتبية والمدرسية على عجل في الشاحنات، وقيل للناس إن لديهم ساعات قليلة فقط لمغادرة منطقة لا لاغونا في الجزيرة.
صدرت أوامر لحوالي 800 من السكان بإخلاء منازلهم، أمام تواصل تدفق الحمم البركانية في جزيرة لا بالما. وتم وضع الممتلكات والأغراض المنزلية والمكتبية والمدرسية على عجل في الشاحنات، وقيل للناس إن لديهم ساعات قليلة فقط لمغادرة منطقة لا لاغونا في الجزيرة.
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