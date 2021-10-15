شاهد: نجم "ستار تريك" يروي قصة سفره إلى الفضاء عن عمر ناهز 90 عاما

انطلق الفنان الأمريكي ويليام شاتنر البالغ من العمر 90 عامًا، إلى الفضاء يوم الأربعاء، في رحلة تدمج بين الخيال العلمي والواقع العلمي، على متن سفينة شيدتها شركة "بلو أوريجين" التابعة لجيف بيزوس. وانطلقت الرحلة فوق صحراء غرب تكساس في الكبسولة المؤتمتة بالكامل، ثم عادت بأمان إلى الأرض بعدما استغرقت أكثر من 10 دقائق. وقال شاتنر لبيزوس بعد الهبوط: "ما قدمته لي هو أعمق تجربة يمكنني تخيلها. أنا مغمور بالمشاعر حيال ما حدث للتو".
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