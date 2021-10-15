شاهد: فيلة يحطّمون يقطيناً عملاقاً في حديقة أمريكية إيذاناً بالدخول في موسم الهالوين

حديقة حيوانات أوريغون في مدينة بورتلاند الأمريكية، أطلقت يوم الخميس فعالياتها السنوية الثالثة والعشرين لسحق اليقطين، إيذاناً بالدخول في موسم عيد الهالوين، ونفذ هذه المهمة فيلان من فيلة الحديقة.
وفي ظل قيود التباعد الإجتماعي لمكافحة انتشار "كوفيد-19"، لم تتمكن إدارة الحديقة من توجيه دعوة عامة لحضور هذه الفعالية، غير أن الفيلة قامت بهذه المهمة بكل رحابة صدر، ولم يقلل غياب الجمهور من حماسها واستمتاعها بتحطيم اليقطين العملاق.
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