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شاهد: بركان كومبري فييخا يواصل في نفث حممه في جزيرة لا بالما

يواصل بركان كومبري فييخا إطلاق الحمم البركانية والرماد بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من ثورانه في جزيرة لا بالما الإسبانية. وتهدد التدفقات الجديدة للحمم البركانية السائلة القرى المجاورة، حيث تم إجلاء حوالي 7000 شخص.

يقع البركان في جنوب جزيرة لا بالما، وهي واحدة من الجزر السبع التي يضمّها أرخبيل الكناري الواقع في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب.

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يعود تاريخ آخر ثوران بركاني في جزيرة لا بالما إلى عام 1971. ويبلغ عدد سكان هذه الجزيرة، نحو 85 ألف نسمة.

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