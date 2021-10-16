شاهد: روسيا والصين تواصلان التدريبات البحرية المشتركة

واصلت روسيا والصين تدريباتها البحرية المشتركة في بحر اليابان والمخطط لها بعد حادث طرد مدمرة أمريكية يوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن المدمرة الأمريكية "تشافي" التي تعمل في بحر اليابان منذ أيام "اقتربت من المياه الإقليمية لروسيا" حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر و"حاولت عبور الحدود".

نفت واشنطن اتهامات أطلقتها موسكو بأن سفنا حربية أمريكية قد اقتربت بشكل كبير من المياه الإقليمية الروسية، بعد اقتراب سفينتين حربيتين روسية وأميركية بدرجة خطيرة من بعضهما في بحر اليابان الجمعة. أكدت البحرية الأمريكية أن ما ورد "خاطئ". وقالت في بيان إن السفينة "يو إس إس تشافي" كانت "تنفذ عمليات روتينية في المياه الدولية لبحر اليابان". ووصفت التعامل بين السفينتين بأنه كان "آمنا ومهنيا".