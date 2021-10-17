شاهد: تشكل فوهة جديدة في بركان كومبري فييخا في لا بالما الذي يواصل ثورانه

استمر السبت بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في إطلاق أنهار نارية من الحمم البركانية بكميات كبيرة. وفُتحت فوهة جديدة في البركان ظهر السبت، لكنها لم تبدأ بعد في نفث الحمم حيث تبعث في الوقت الحالي كميات من الرماد والدخان الأسود.
ويقول علماء البراكين إن الثوران البركاني من المحتمل أن يستمر لعدة أشهر قادمة.
دمرت الحمم البركانية كليًا أو جزئيًا أكثر من 1500 مبنى معظمها منازل سكنية وغطت أكثر من 680 هكتارًا وفقًا لوكالة مراقبة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إن نحو سبعة آلاف شخص اضطروا للفرار منذ اندلاع البركان.
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