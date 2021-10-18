شاهد: سلطات ميانمار تفرج عن عدد كبير من المعتقلين المعارضين للانقلاب العسكري

بدأت سلطات ميانمار باطلاق سراح معتقلين من أصل نحو 5000 شخص تم اعتقالهم، بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في شباط/فبراير، وعلقت بشأن المعتقلين التهم الموجهة إليهم، وفق ما ذكر رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونغ هلاينغ الاثنين. ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين". ولم يكشف رئيس المجلس العسكري عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة المفرج عنهم. كما يأتي قرار الافراج الجديد بعد أن استبعدت منظمة آسيان مين أونغ هلاينغ من قمتها المقبلة الجمعة، بسبب تعامل السلطة العسكرية مع الأزمة.
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