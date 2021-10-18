شاهد: إعادة تدوير النفايات البلاستيكية هو الحل "الأمثل" لتنظيف كينشاسا

تشتهر كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمدينة الكبيرة التي يسكنها ما لا يقل عن 12 مليون شخص، بانتشار أكوام القمامة وعديد الأنهار المغطاة بالزجاجات البلاستيكية. وتقوم شركة "كلين بلاست" (Clean Plast) بجمع ومعالجة وإعادة تدوير جميع أنواع النفايات البلاستيكية، بهدف تنظيف هذه المدينة.
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