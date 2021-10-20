شاهد | منظمة إنسانية تنقذ عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

أنقذت سفينة تابعة لمنظمة "سي ووتش" الإنسانية عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط بعد أن انتهت محاولتهم للوصول إلى أوروبا بكارثة. وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها ألمانيا إن "سي ووتش 3" أنقذت ما مجموعه 412 شخصاً بين يومي الأحد والإثنين.