فيديو | هل رأيت نيويورك قبل اليوم؟ يمكنك مشاهدتها هنا من علو 1200 قدم

افتتح في مانهاتن الخميس مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق، سيستخدم كمنصة مراقبة جديدة ولامعة، حيث سيتمكن السياح والسكان المحليين على حد سواء من الإشراف على مدينة نيويورك وأن يروها كما لم يروها قبلاً. وأطلق اسم "Summit One Vanderbilt" على المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 1200 قدم (365 متراً تقريباً)، وهو مؤلف بشكل كبير من الزجاج والمرايا، التي تعكس كل زاوية من زوايا السماء. أحد الحاضرين خلال الافتتاح قال لمراسل أسوشييتد برس "كأنك تمشي في الهواء".