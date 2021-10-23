أسانج إلى الأضواء مجددا.. مسيرة تأييد لمؤسس ويكيليكس في لندن عشية البت في قرار ترحيله إلى أمريكا

أنصار جوليان أسانج إلى الشارع مجددا استباقا لقرار البت في ترحيله إلى الولايات المتحدة كما يطالب القضاء الأمريكي.

خرج المئات من مؤيدي مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في وسط لندن دعما لمن زلزل بتسريباته صناع القرار وحكومات العالم.

وقد رفع المتظاهرون لافتات تدعو لعدم ترحيل الناشط والصحفي الأسترالي الأصل الذي تتهمه واشنطن بالتجسس.

وتأتي المسيرة التي انطلقت من مقر مجموعة بي بي سي الإعلامية عشية النطق بحكم الاستئناف في قضية ترحيل مؤسس ويكيليكس والمرتقب صدوره الأسبوع المقبل.

وكانت واشنطن قد حصلت على حق استئناف الحكم الذي قضى بعدم تسليم أسانج. إذ يبقى مصير الأخير مرهونا بطبيعة القرار الذي قد يعطي لحكومة الولايات المتحدة الحق في ترحيله ومحاكمته على الأراضي الأمريكية.

ولا يزال مؤسس ويكيليكس حبيسا في سجن بلمارش البريطاني منذ عام 2019 تاريخ إخراجه بالقوة من سفارة الإكوادور بعد تغير النظام في هذا البلد قبل أن يُعتقل وتُوَجَّه له تهمةُ عدم احترام شروط الإفراج عنه بكفالة.