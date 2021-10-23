شاهد: اختبار الالتحاق بوظائف عمومية في إندونيسيا يخضع المرشحين لقواعد "لعبة الحبار"

أشرف أحد مراكز الاختبار للتقديم على وظائف في الخدمة العمومية في جاوة الشرقية بإندونيسيا على استقبال المرشحين، وفق طريقة مستوحاة من "لعبة الحبار" (Squid Game).
وأوضح رئيس المكتب الإقليمي لوزارة القانون في جاوة الشرقية، كريس مونو، أن تقمص أدوار اللعبة من قِبل طاقم المركز، "جزء من الجهود المبذولة لتخفيف جو الضغط العالي، والذي يمكن أن يؤثر على الأداء في الاختبار".
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