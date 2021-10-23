يواصل البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية دويّ انفجاراته بعد مرور أكثر من شهر على بداية ثورانه الذي غطت حممه خلالها نحو 900 هكتار من الأراضي ودمرت أكثر من ألفي مبنى والكثير من الأشجار، ودفعت نحو سبعة آلاف وخمسمائة شخص من سكّان الجزيرة للنزوح عن ديارهم.

ويقول العلماء إن الثوران البركاني قد يستمر لمدة ثلاثة أشهر، في حين قال معهد علوم البراكين في جزر الكناري إن جزءا من الفتحة الرئيسة للبركان انهار صباح اليوم السبت.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت في أوائل الشهر الجاري عن اعتزامها تقديم أكثر من مئتي مليون يورو كمساعدات للجزيرة من إعادة بناء البنية الأساسية وتعزيز قطاعات التشغيل والزراعة والسياحة التي تضررت جراء البركان.