شاهد: بدء عروض مسابقة "أوسكار صناعة الساعات" في جنيف

يحتفل سباق الجائزة الكبرى لصناعة الساعات في جنيف (GPHG) بعيده العشرين هذا العام.
يتيح هذا الحدث الذي يعتبر أوسكار صناعة الساعات، لهواة الساعات إلقاء نظرة على الفائزين السابقين بجائزة Grand Prix de l'Aiguille d'Or، وهي أكثر الجوائز المرغوبة في المسابقة.
إلى جانب الساعات التي ستُعرض في الفترة من 23 أكتوبر - تشرين الأول إلى 14 نوفمبر - تشرين الثاني في متحف راث في جنيف، يحصل الجمهور على لمحة عن 84 ساعة تم اختيارها مسبقًا لإصدار 2021.
سيقام حفل توزيع الجوائز يوم الخميس 4 نوفمبر - تشرين الثاني في مسرح ليمان بجنيف.
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