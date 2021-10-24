بركانٌ في البرّ وآخر في البحر.. شاهد ثوران إتنا في إيطاليا وبركانا تحت البحر في اليابان

غضب الطبيعة يمتد من أوروبا إلى آسيا..
صحا الإيطاليون السبت على ثوران جديد لبركان إتنا في جزيرة صقلية حيث سُمعت انفجارات وتصاعدت شظايا ودخان من فوهة البركان دون وقوع إصابات.
ويقع إتنا على ارتفاع 357 مترا فوق سطح الأرض ما يجعله الأعلى في القارة الأوروبية. كما يعتبر من أنشط البراكين في العالم فقد ثار ثمانين مرة تقريبا خلال القرن العشرين.
أما في اليابان فقد ثار بركان في عرض البحر قبالة شواطئ مقاطعة أوكيناوا جنوب البلاد جارفا معه كميات من الأحجار غطّت الشواطئ الرملية بركام رمادي اللون.
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