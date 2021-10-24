شاهد: تمثال عملاق لـ"إسكات المارة" في نيوجيرسي

نصب المسؤولون والمطورون في نيوجيرسي تمثالا جديدا بطول 80 قدما بعنوان Water's Soul يصور امرأة شابة بإصبع على شفتيها تصرخ أو تطلب الصمت في اتجاه أفق مدينة نيويورك فوق نهر هدسون.
يقول الفنان خومي بلينزا من برشلونة بإسبانيا إنه يعتزم أن يكون النحت مصدر إلهام للتأمل الصامت في الطبيعة والعالم.
No Comment المزيد من
بركانٌ في البرّ وآخر في البحر.. شاهد ثوران إتنا في إيطاليا وبركانا تحت البحر في اليابان
شاهد: بدء عروض مسابقة "أوسكار صناعة الساعات" في جنيف
شاهد: مراسم جنازة العداءة الكينية المقتولة أغنيس تيروب
أسانج إلى الأضواء مجددا.. مسيرة تأييد لمؤسس ويكيليكس في لندن عشية البت في قرار ترحيله إلى أمريكا
شاهد: بركان جزيرة لابالما الإسبانية يواصل ثورانه وقذف حممه ويدمّر مزيداً من الأراضي والمنازل
شاهد: اختبار الالتحاق بوظائف عمومية في إندونيسيا يخضع المرشحين لقواعد "لعبة الحبار"
شاهد: صور جوية تًظهر قوة ثوران بركان كومبري فييخا في لا بالما وحجم دماره
شاهد: هكذا يتم تحويل القمامة في جوهانسبرغ إلى أحجار للبناء
شاهد | مواطنون في بنما يزحفون في الشوارع في عيد "المسيح الأسود"
فيديو | هل رأيت نيويورك قبل اليوم؟ يمكنك مشاهدتها هنا من علو 1200 قدم
صحفيون يتعرضون للضرب على يد عناصر طالبان خلال تغطية مظاهرة نسائية في كابول
شاهد: سيول الحمم المنبعثة من بركان كومبري فييخا تهدد حيا جديدا في لا بالما
شاهد: بيع "بيغ جون" أكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم بسعر قياسي بلغ 6,6 ملايين يورو
شاهد: انفجار غاز في مطعم بإحدى أكبر مدن الصين
شاهد: عمال الصحة يتظاهرون ضد التلقيح الإلزامي وظروف العمل في اليونان