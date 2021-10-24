شاهد: تمثال عملاق لـ"إسكات المارة" في نيوجيرسي

نصب المسؤولون والمطورون في نيوجيرسي تمثالا جديدا بطول 80 قدما بعنوان Water's Soul يصور امرأة شابة بإصبع على شفتيها تصرخ أو تطلب الصمت في اتجاه أفق مدينة نيويورك فوق نهر هدسون.

يقول الفنان خومي بلينزا من برشلونة بإسبانيا إنه يعتزم أن يكون النحت مصدر إلهام للتأمل الصامت في الطبيعة والعالم.