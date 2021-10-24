شاهد: مسيرة نسائية في داكار لتسليط الضوء على تغير المناخ

خرجت السنغاليات إلى شوارع داكار يوم السبت للتظاهر ضد تغير المناخ.

كان هدفهن هو تعزيز مشاركتهن في النقاش حول المناخ وتشجيع الناس على النظر إلى مخاوفهن المناخية المحددة كنساء سنغاليات وإفريقيات في قمة المناخ الشهر المقبل في غلاسغو الاسكتلندية - COP26.

وأهدت منظمة المسيرة نادية ضياء التظاهرة للأجيال القادمة، بحسب وصفها.