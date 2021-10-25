فيديو: زلزال قوي يضرب شمال شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات شمال شرق تايوان الأحد، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بـ6,2 درجات وقد أفاد سكان عن شعورهم بهزة قوية في العاصمة تايبيه.

وتتبع مكتب الأرصاد الجوية المركزي مركز الزلزال إلى منطقة ييلان في شمال شرق البلاد، وقال إنه ضرب على عمق 67 كيلومترا عند الساعة 13,11 (05,11 بتوقيت غرينتش).

وقال مراسل في وكالة فرانس برس في تايبيه إن الهزة استمرت حوالى 30 ثانية وشعر بها كأنها الأقوى هذا العام. وروى المراسل "كانت جدران المنزل تهتز من الجانبين ومن الأعلى والأسفل وشعرت بأن (الهزة) قوية جدا".