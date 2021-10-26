شاهد: نساء أفغانيات يتحدين طالبان ويتظاهرن في كابول لإسماع صوتهن للعالم

بدون ملل وبكل عزم نزلت قرابة عشر نساء أفغانيات إلى أحد شوارع كابول الثلاثاء للتنديد ب"صمت" المجتمع الدولي إزاء "الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي" في أفغانستان، قبل أن تمنع حركة طالبان مجددا وسائل الإعلام من الاقتراب من مسيرتهن. وحملت النساء لافتات كتب عليها "لماذا يراقبنا العالم بصمت" و"الحق في التعليم" و"الحق في العمل".

وكان من المقرر تنظيم المظاهرة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان. لكن نُقلت في اللحظة الأخيرة إلى مدخل "المنطقة الخضراء" السابقة، حيث تتواجد مباني العديد من السفارات الغربية، علما بأن معظمها غادر افغانستان بعد سيطرة طالبان.

وهذه المظاهرات ممنوعة وتم إخمادها بعنف منذ تولي طالبان مقاليد الحكم في آب/أغسطس. وقالت أميري "ليس لدينا أي شيء ضد طالبان، فقط نريد التظاهر بسلام".