أبلغت روسيا عن رقم قياسي لعدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 الثلاثاء مما أجبر الكرملين على اتخاذ تدابير الوقاية والطلب من العاملين البقاء في منازلهم اعتبارا من بداية هذا الأسبوع.

كما فرضت السلطات الصينية الثلاثاء إغلاقا على مدينة لانتشو الواقعة شمال غرب البلاد والتي تعد أربعة ملايين نسمة في مسعى لاحتواء موجة إصابات محلية بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وجاء في بيان للحكومة المحلية "على التجمّعات السكنية بكافة أشكالها تطبيق إدارة مغلقة"، فيما أعلنت الصين عن 29 إصابة محلية جديدة بالفيروس.