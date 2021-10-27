شاهد | عاصفة مدارية تجتاح إيطاليا وإنذار أحمر في صقيلية وكالابريا

العاصفة الإعصارية التي ضربت جزيرة صقلية وكالابريا في جنوب إيطاليا، دفعت السلطات إلى إعلان الإنذار الأحمر، في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات وتناهبتها الرياح العاتية.

وغمرت مياه الفيضانات مساحات واسعة من كاتانيا ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن وسط المدينة، وعلى إثر ذلك أصدرت السلطات المحلية تعليمات للسكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للحالات الطارئة، كما تمّ إغلاق كافة المتاجر باستثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية.