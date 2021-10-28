شاهد: الشرطة الإسرائيلية تطرد فلسطينية كانت عند قبر ابنها في المقبرة اليوسفية بالقدس

واصلت السلطات الإسرائيلية تجريف مقبرة اليوسفية التي تعود إلى قرون سابقة أسفل الجدار الشرقي للمدينة القديمة في القدس، حيث حاولت الفلسطينية علا نبابتة التشبث بشاهد قبر ابنها علاء المدفون منعاً لتجريفه، فما كان من عناصر الشرطة إلا أن سحبوها وأبعدوها بالقوة عن المكان الذي تعمل الحكومة الإسرائيلية على تحويله إلى منتزه.
ويقول الفلسطينيون إن المشروع الإسرائيلي يعدّ اعتداء على مقبرة المسلمين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، وضمتها لاحقا في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
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