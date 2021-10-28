شاهد: اعتصامٌ أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بالإفراج عن أسانج

مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، اعتصموا، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن، مطالبين بالإفراج عن مؤسس موقع "ويكيليكس"، الأسترالي جوليان أسانج.
الاعتصام الداعم لأسانج إلتأم فيما كانت محكمة بريطانية تنظر في طعن الحكومة الأمريكية ضد قرار قاض بريطاني رفض طلب تسليمه للولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة كشف أسرار عسكرية.
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