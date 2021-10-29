قبيل أيام من بدء الاحتفالات السنوية بعيد القديسين، يخرج سكان مكسيكو سيتي لشراء جماجم السكر الحلوى والزينة الورقية لتزيين قبور دفن أحبتهم الذين رحلوا.
الأسواق التي بدت فارغة تقريباً هذا الوقت من العام الماضي، بسبب الوباء، تزدحم الآن بالمتسوقين.
تبدأ الاحتفالات بما يسمى يوم الموتى عشية الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر وتنتهي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.
تزور العائلات المقابر لتنظيفها وتزيينها وتغطيتها بالقطيفة البرتقالية والشموع.
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