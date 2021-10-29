شاهد: حشود تتدفق إلى المقابر في الفلبين لزيارة الموتى قبل عيد القديسين

توافد آلاف الأشخاص على المقابر في الفلبين ذات الأغلبية الكاثوليكية، اليوم الخميس، للحصول على فرصتهم الأخيرة لزيارة أحبائهم الذي رحلوا عن العالم، وذلك قبل أن تنفذ الحكومة قرارها بإغلاق المقابر في كافة أنحاء البلاد بمناسبة عيد القديسين.

وللعام الثاني على التوالي، وللحيولة دون انتشار واسع لوباء كورونا، تغلقُ الحكومة الفلبينية كافة المدافن في هذه المناسبة التي تأتي في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، إذ يجتمع المؤمنون في القداس الإلهي للصلاة من أجل القديسين وطلب شفاعتهم والتضرع لهم، وفي الثاني من الشهر ذاته، يقوم المؤمنون بتذكر موتاهم والصلاة من أجلهم.

وتظهر حصيلة رسمية أن أكثر من 60 ألف شخص تدفقوا خلال الأيام القليلة الماضية على مقبرة مانيلا الشمالية، حيث يعيش كثير من الفقراء في الأكواخ والأضرحة.