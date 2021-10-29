تظاهرت نحو مئتي ممرضة في البرتغال أمام البرلمان احتجاجًا على سياسة العقود المؤقتة وزيادة الأجور وتحسين شروط العمل للعاملين في القطاع الصحي.

وطالب المظاهرة بالعدالة والاحترام للأخصائين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بعد 20 عامًا من العمل.

كما دعت 7 نقابات للتمريض شاركت في التظاهرة، لإضراب وطني للعاملين الصحيين في 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.