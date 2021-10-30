افتتح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة رحلة أوروبية مدتها خمسة أيام، بزيارة مطولة للبابا فرانسيس في الفاتيكان، واستمر لقاء بايدن الخاص بالبابا حوالي 75 دقيقة، وفقًا للفاتيكان، وأدت الجلسة المطولة إلى تأخر بايدن عن موعد اجتماعاته في وقت لاحق يوم الجمعة.

وألغى الفاتيكان، الخميس، بشكل مفاجئ البث المباشر للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع البابا فرانسيس، ما أثار شكاوى من الصحفيين وخصوصا المعتمدين من البيت الأبيض بخصوص حرية الصحافة وطلبوا توضيحا لما جرى.