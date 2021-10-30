عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: تنظيف شواطئ جنوب غرب اليابان بعد ثوران بركاني تحت الماء

بدأت محافظة أوكيناوا في جنوب غرب اليابان بإزالة كميات كبيرة من أحجار الخفاف التي انجرفت إلى ميناء في قرية كونيغامي، بسبب ثوران بركاني تحت الماء.

No Comment المزيد من