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شاهد: نشطاء حماية البيئة يتظاهرون في لندن قبل مؤتمر المناخ (كوب26)

قام نشطاء من أجل المناخ في لندن بوقفة احتجاجية لمطالبة النظام المالي العالمي بالتوقف عن ضخ الأموال في استخدام الوقود الأحفوري، قبل مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) في غلاسغو.

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