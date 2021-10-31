شاهد: الكنيسة المارادونية تحيي ذكرى ميلاد أسطورة كرة القدم مارادونا

يحي أتباع الكنيسة المارادونية في الأرجنتين ذكرى عيد ميلاد أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا الذي رحل عن العالم أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز الـ60 عاماً.

والكنيسة المارادونية لا تعدّ مجمعاً إيمانياً حقيقياً، لكنّ معجبي مارادونا من أتباع هذه الكنيسة، يعتقدون أنه امتلك قدرات استثنائية جعلت منه شخصاً قديساً يستحقّ التبجيل.