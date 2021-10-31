شاهد: الكنيسة المارادونية تحيي ذكرى ميلاد أسطورة كرة القدم مارادونا

يحي أتباع الكنيسة المارادونية في الأرجنتين ذكرى عيد ميلاد أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا الذي رحل عن العالم أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز الـ60 عاماً.
والكنيسة المارادونية لا تعدّ مجمعاً إيمانياً حقيقياً، لكنّ معجبي مارادونا من أتباع هذه الكنيسة، يعتقدون أنه امتلك قدرات استثنائية جعلت منه شخصاً قديساً يستحقّ التبجيل.
No Comment المزيد من
شاهد: بركان جزيرة لا بالما الإسبانية يستقطب السيّاح في عطلة عيد كل القديسين
شاهد: نشطاء حماية البيئة يتظاهرون في لندن قبل مؤتمر المناخ (كوب26)
شاهد: تكريم القديس سيمون بالموسيقى والتدخين في غواتيمالا
شاهد: تنظيف شواطئ جنوب غرب اليابان بعد ثوران بركاني تحت الماء
شاهد: جو بايدن يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان
فيديو: احتفالات بيوم الموتى في المكسيك
شاهد: ممرضات برتغاليات بزيهن الأبيض يطالبن البرلمان بتحسين شروط العمل
شاهد: حشود تتدفق إلى المقابر في الفلبين لزيارة الموتى قبل عيد القديسين
شاهد: ممرضات يبحرن بقوارب خاصة لتلقيح مجتمعات الجزر النائية في بيرو
شاهد: استمرار الإضراب الوطني لليوم الثاني على التوالي في الإكوادور
شاهد: الشرطة الإسرائيلية تطرد فلسطينية كانت عند قبر ابنها في المقبرة اليوسفية بالقدس
شاهد | "هالك" الروسي يسحب عربة إطفاء وزنها 53 طناً
شاهد: حممُ البركان الثائر في لا بالما الإسبانية تشقّ دروباً متوهجة في أخاديد الجزيرة
شاهد: اعتصامٌ أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بالإفراج عن أسانج
شاهد: انحسار "لا يمكن إيقافه" لمياه البحر الميت