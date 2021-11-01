شاهد: عودة موكب الهالوين في مدينة نيويورك

تظهر لقطات الفيديو آلاف المشاركين في موكب الهالوين وهم يرتدون أزياء تنكرية صاخبة، في شوارع مانهاتن يوم الأحد. وقالت ريتشيل فالنتين وهي ترتدي زي قطة: " هناك إبداع باختيار الزي التنكري هذا العام، كل زي فريد من نوعه".
ويحتفل سكان مدينة نيويوك بتقاليد الهالوين منذ 1973 والتي تضم موكبا يجوب الشوارع وعروضا فنية وغيرها.
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