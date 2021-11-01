شاهد: نشطاء البيئة يحتجون بطريقتهم تزامنا مع افتتاح كوب 26

تظهر مقاطع الفيديو lظاهرة لنشطاء منظمة أوكسفام وهم متنكرين كقادة العالم ضمن فرقة موسيقية، من أمام مبنى الأمم المتحدة في غلاسكو يوم الإثنين.

وتتزامن الlظاهرة مع الجلسة الأولى لمؤتمر المناخ كوب 26 التي يحضرها عدد كبير من رؤساء الدول الذين يتعين عليهم تأمين تعهدات أكثر طموحًا بخفض الانبعاثات، وتنفيذ اتفاقية باريس التي وقعت عليها 200 دولة.