فيديو | مدريد تُضاء احتفالاً بإدراج اليونسكو إحدى حدائقها على قائمة التراث العالمي

أضاء الإسبان عاصمتهم مدريد في إطار في مهرجان "لوز مدريد" وهو جزء من المهرجان الدولي للضوء، حيث تم تحويل أشهر مواقع المدينة من خلال التركيبات الفنية ذات الصلة بالضوء.

ويحتفل الإسبان أيضاً بقرار اليونسكو إدراج حديقة "إل رتيرو بارك" المدريدي، الذي يعود تاريخ تأسيسه للقرن السابع عشر، على قائمة التراث العالمي. وتعرض الحديقة أكثر من عشرين عملاً مبتكراً لفنانين محليين ودوليين.