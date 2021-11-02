افتتحت قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب26 في غلاسكو بأسكتلندا بحضور قادة العالم وأهم الشخصيات المدافعة عن البيئة والمناخ. وبعد الخطابات الرسمية التي تميز مثل هذه التظاهرات العالمية، عرضت بعض الفيديوهات الوثائقية لإظهار الأضرار الكبيرة التي تلحق بكوكب الأرض جراء الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية واستخدام الصناعات الملوثة. افتتاح قمة كوب26 كان مناسبة أيضا لعقد اللقاءات الثنائية قبل الاتفاق على بيان ختامي. كما شهد افتتاح القمة عروضا موسيقية منددة بالتلوث والانبعاثات الغازية وتدخلات من كتاب وناشطين في مجال حماية البيئة.