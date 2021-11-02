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شاهد: مسابقة لاختيار أفضل أزياء الكلاب في نيويورك

تنافس عشرات الكلاب في مسابقة أزياء سنوية مخصصة لهم للاحتفال بعيد الهالوين في متنزه "فورت غرين بارك" في بروكلين، مما وجد أصحابها في مواجهة التحدي.

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