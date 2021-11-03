شاهد: بالتزامن مع قمّة "كوب26".. مظاهرة في غلاسكو للتنديد بـ"الغسل الأخضر"

شهدت مدينة غلاسكو الإسكتلندية مظاهرة حاشدة للتنديد بما بات يُعرف بظاهرة "الغسل الأخضر"، وهو اتّهامٌ موجّه لشركات تسعى للإيحاء بأنها ملتزمة تماماً بحماية البيئة وقواعد الاستدامة والحوكمة البيئية، فيما نشاطاتها لا تتوافق تماماً مع إدعاءاتها.
وتتواصل في مدينة غلاسكو أعمال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب26" الذي افتتح يوم الأحد الماضي ويستمر لغاية الثاني عشر من الشهر الجاري، ويعلّق الخبراء والنشطاء آمال كثيراً لتجنّب كارثة بيئية تنتظر الكوكب في حال لم يصار إلى الحد من الاحتباس الحراري.
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