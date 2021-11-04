شاهد: ماكرون يودّع المستشارة الألمانية ميركل بعبارة "شكرا جزيلا لك عزيزتي أنغيلا"

استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل في زيارة وداعية، حيث من المقرر أن تنتهي مهام ميركل بعد 16 عاما في السلطة. خلال زيارتهم لمدينة بون في منطقة بورغوني لزراعة العنب، قلّد ماكرون ميركل وسام الصليب الأكبر، وهو أعلى وسام شرف في فرنسا. وقال ماكرون لميركل: "أردت أن أشكرك على تعليمك لي الكثير وعلى قبول هذا الرئيس الشاب المتهور الذي أراد تغيير الأمور".

انضم ماكرون وزوجته بريجيت إلى ميركل وزوجها يواكيم سوير في زيارة إلى مستشفى بون، وهو قصر يعود إلى العصور الوسطى، وأصبح الآن نصبا تذكاريا رئيسيا يشتهر بمزارع الكروم المحيطة حيث استمتعوا بعزف موسيقي. ويُنظر إلى الحدث على أنه تأكيد للصداقة بين باريس وبرلين، واللتان تعتبران قلب الاتحاد الأوروبي.