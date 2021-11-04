شاهد: أهالي ضحايا مرفأ انفجار بيروت يحيون ذكرى مرور 15 شهراً على الكارثة

أحيا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ذكرى مرور 15 شهراً على الكارثة التي خلّفت أسفرت عن مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة نحو 6500 شخص، مطالبين بوقف تدخّل السياسيين في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني بشأن الانفجار.
في تلك الأثناء علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، اليوم الخميس، للمرة الثالثة تحقيقاته في القضية، بعد تبلّغه دعوى جديدة ضده تقدم بها وزير سابق مدعى عليه.
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