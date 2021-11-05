شاهد: الإيرانيون يحيون الذكرى الـ42 لاقتحام السفارة الأمريكية بطهران

"الموت لأمريكا"، "الموت لإسرائيل"، تلك كانت أبرز الهتافات التي رددها آلاف الإيرانيين الذي احتشدوا، اليوم الخميس، في شوارع العاصمة طهران لإحياء الذكرى الـ42 لاقتحام السفارة الأمريكية.

وكانت عملية اقتحام السفارة الأمريكية في العام 1979 أسفر عنها أزمة رهائن استمرت لـ444 يوماً، كما قُطعت، ولا زالت، العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.